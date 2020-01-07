Новиков: «Благодарен руководству, что Скопинцев теперь в „Динамо“»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал переход в команду защитника из «Краснодара».

Очень рад, что этот трансфер состоялся. Для нас это однозначное усиление. Дима — футболист, который качественно играет сразу на нескольких позициях, с перспективой роста, плюс он наш, российский игрок. Благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в «Динамо».

Знаю его еще с тех времен, когда Диме было 13 лет. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле. К тому же он боец, который всегда будет биться до конца. Важно и то, что Скопинцев постоянно стремится быть лучшим во всем, у него хорошие лидерские задатки. К нам перешел отличный молодой футболист, за плечами которого уже серьёзный игровой опыт.