Точилин может вернуться в «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» заявил, что может вернуться в клуб. 20 ноября Точилин был отправлен в отставку с поста главного тренера.

9-го поеду в Сочи. Тогда, может быть, решатся какие-то вопросы. Встречусь с руководством, с президентом клуба и обсужу с ним все. Пока формально числимся в клубе.

Нет понимания, в какой должности меня хотят видеть. Сложно говорить, пока мы не встретимся и все не обсудим. Пока особых вариантов нет. Ни с кем переговоров не вел.