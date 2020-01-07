ГлавнаяНовости

Точилин может вернуться в «Сочи»

сегодня, 15:37

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что может вернуться в клуб. 20 ноября Точилин был отправлен в отставку с поста главного тренера.

9-го поеду в Сочи. Тогда, может быть, решатся какие-то вопросы. Встречусь с руководством, с президентом клуба и обсужу с ним все. Пока формально числимся в клубе.

Нет понимания, в какой должности меня хотят видеть. Сложно говорить, пока мы не встретимся и все не обсудим. Пока особых вариантов нет. Ни с кем переговоров не вел.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иванов: «Не можем понять, чего хочет Меркулов»
Сегодня, 16:00 Комментарии0
Иванов: «Были готовы к тому, что Ильин уйдет»
Сегодня, 15:46 Комментарии1
Агент Макарова: «Мне очень неудобно перед ЦСКА»
Сегодня, 13:51 Комментарии12
Слуцкий: «19-й тур будет в марте или первый, не имеет значения в РПЛ»
Сегодня, 13:46 Комментарии6
Новиков: «Благодарен руководству, что Скопинцев теперь в „Динамо“»
Сегодня, 13:23 Комментарии1
Ильин: «От выступления за „Урал“ остались положительные эмоции»
Сегодня, 12:12 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:15
Лучше тренера не нашли.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:08
Может и прежнее название вернёте?
Динамо Спб.
Всё-таки в культурной столице должен быть, хоть один футбольный клуб.
makkie
makkie
сегодня в 16:02
Опять мутные схемы в Сочи.
Баламутят воду в РПЛ на пару с Оренбургом - два бесполезных фарма.
drug01
drug01
сегодня в 15:59
Шарахаются из стороны в сторону и хотят иметь результат?
Faustello
Faustello
сегодня в 15:53
Сочилин ))
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 15:49
Чойта какие-то мутные движения
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100