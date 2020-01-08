«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

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«Малага» отстранила главного тренера команды Виктора Санчеса от работы. Причина - в интернет попало видео интимного характера с участием специалиста.

Виктор Санчес отстранен от своих обязанностей до тех пор, пока не будет проведено полное расследование.

Испанец руководит командой с 2019 года. Ранее он работал в «Бетисе».