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«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

сегодня, 00:26

«Малага» отстранила главного тренера команды Виктора Санчеса от работы. Причина - в интернет попало видео интимного характера с участием специалиста.

Виктор Санчес отстранен от своих обязанностей до тех пор, пока не будет проведено полное расследование.

Испанец руководит командой с 2019 года. Ранее он работал в «Бетисе».  

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 01:10
Просто тренер Малаги по видео наглядно показал все трофеи зенита
LOpp
LOpp
сегодня в 01:06
Виктор Санчес отстранен от своих обязанностей до тех пор, пока не будет проведено полное расследование.
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Я так понимаю, расследование ограничится контрольными замерами?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:05
Нельзя всё снимать на камеру, в какой-то мере надо держать себя в рамках приличия
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 311
сегодня в 00:59
Выбесил руководство своей традиционной ориентацией!)
С чего ты взял, что она такая? Неизвестно, кому он там приветственно своим хвостиком махал на другом конце Скайпа)
311
311
сегодня в 00:58
Выбесил руководство своей традиционной ориентацией!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:38
Уже посмотрел, в испанских новостях прямо такую стыдобу без цензуры показывают, просто включил камеру и вывалил на нее свое достоинство в материальном смысле этого слова. В нематериальном, наоборот, потерял. Хоть бы футболистку из женской команды "Малаги" потренировал, а так совсем бесславный конец (в обоих смыслах)))
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