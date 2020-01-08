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Маццарри: «Победа над „Ромой“ дала нам огромный психологический толчок»

сегодня, 12:59
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаЗавтра в 23:15 Не начался

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Дженоа» в рамках Кубка Италии.

Победа над «Ромой» дала нам огромный психологический толчок. Я вижу огонь в глазах игроков, парни счастливы, что весь тот труд, который они прикладывают на тренировках, наконец воплощается в громкие победы.

Сомневаюсь, что этот успех слишком окрылит нас и игроки забудутся перед матчем с «Дженоа». Сказал им, чтобы они не рассматривали турнирное положение как плюс в свою копилку. Будем играть, и стараться побеждать, неважно кто перед нами, 20-е место или 1-е.

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