Маццарри: «Победа над „Ромой“ дала нам огромный психологический толчок»

Главный тренер «Торино» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Дженоа» в рамках Кубка Италии.

Победа над «Ромой» дала нам огромный психологический толчок. Я вижу огонь в глазах игроков, парни счастливы, что весь тот труд, который они прикладывают на тренировках, наконец воплощается в громкие победы.

Сомневаюсь, что этот успех слишком окрылит нас и игроки забудутся перед матчем с «Дженоа». Сказал им, чтобы они не рассматривали турнирное положение как плюс в свою копилку. Будем играть, и стараться побеждать, неважно кто перед нами, 20-е место или 1-е.