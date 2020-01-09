Каземиро: «Думаю, мы полностью контролировали матч с „Валенсией“»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Я думаю, что мы полностью контролировали этот матч. Мы вышли на поле с идеей держать мяч под контролем и сделали всё так, как и планировали.

Возможно, что, с выходом на поле пяти полузащитников вам может чего-то не хватать, но важно то, что мяч был под нашим контролем. В сегодняшнем матче мы проверили эту схему и показали, что можем играть подобным образом против сильной команды.

«Валенсия» всегда была трудным соперником, но мы справились. Это важная победа для нас.

С кем бы я хотел встретиться в финале? И «Барселона», и «Атлетико» будут очень сложными соперниками.