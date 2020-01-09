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Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони может перейти в «Рубин»

сегодня, 18:40

Экс-форвард «Манчестер Сити» Вильфрид Бони давал интервью, во время которого ему поступил телефонный звонок:

Звонили из казанского «Рубина». Я играл против «Краснодара» (вероятно, речь идет о матчах Лиги Европы с «Кубанью», когда Бони выступал за «Суонси»). Против «Рубина» я никогда не играл.

Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, выступал за ЦСКА. У меня есть и другие друзья, которые играли в России.

В России холодно! Первым делом мои друзья говорят о том, что там холодно!

Не знаю, отправлюсь играть в Турцию или Россию. Это решение зависит не только от меня. Вместе с агентом и семьей будем решать, какой вариант лучше.

Напомним, что сейчас Бони является свободным агентом. Последним его клубом был катарский «Аль-Араби».

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nubom
nubom ответил ildar_3871
сегодня в 19:50
Самое главное он бесплатный !) Ай да Леня НАШ молодец !
А как насчет сыра?
cska plus
cska plus
сегодня в 19:49
Мощный но бестолковый негр хотя для Рубина сойдёт.
cska plus
cska plus ответил ildar_3871
сегодня в 19:47
Самое главное он бесплатный !) Ай да Леня НАШ молодец !
Лёня уже ваш? Ахахах! Месяц назад казанский называл его качалкиным.
За адекватность
За адекватность ответил ildar_3871
сегодня в 19:41
Самое главное он бесплатный !) Ай да Леня НАШ молодец !
Приветствую! В чем молодец? Условно есть такой же бесплатный Жонотас (если не ошибаюсь), который в "Рубине" играл и забивал. Во-вторых он еще не перешел, а уже намекает "Вместе с агентом и семьей будем решать, какой вариант лучше." То есть "кто платит, тот и девочку танцует. На мой, как обычно субъективный взгляд весьма сомнительный трансфер. ЛВС конечно виднее.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:34
Если Рубин бабла наскребёт, то такой переход вполне вероятен.Но толку...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:13
Леня что то вообще....посмотрим, что получится...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:13
Самое главное он бесплатный !) Ай да Леня НАШ молодец !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:11
ПерекатиПоле

Ленивого негра Рубин уже брал из Барселоны. Сонг фамилия. Парень запил, выдоил татар по полной и уехал с разрывом контракта и компенсацией.


Тут не про Барселону пишут , он из Ман Сити , из Барселоны вы купили звезду Малком , 2 года зарплату получает не играет !)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:07
Это вам не Малком !))))
Брулин
Брулин
сегодня в 19:03
Он уже последний год не играл, походу лет 40 ему, а эти все верят, что ему едва за 30😁😁😁
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:59
Ленивого негра Рубин уже брал из Барселоны. Сонг фамилия. Парень запил, выдоил татар по полной и уехал с разрывом контракта и компенсацией.
d_fincher
d_fincher ответил ildar_3871
сегодня в 18:56
https://www.youtube.com/watch?v=JwOyIS3z4Dk
Воспитанник казанского футбола.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:46
Ай да Леня молодец ! Собирает в Казани Витеесс !
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 18:45
Удачи!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:42
Добро пожаловать Бони домой !)
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:41
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