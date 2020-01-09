Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони может перейти в «Рубин»

Экс-форвард «Манчестер Сити» Вильфрид Бони давал интервью, во время которого ему поступил телефонный звонок:
Звонили из казанского «Рубина». Я играл против «Краснодара» (вероятно, речь идет о матчах Лиги Европы с «Кубанью», когда Бони выступал за «Суонси»). Против «Рубина» я никогда не играл.
Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, выступал за ЦСКА. У меня есть и другие друзья, которые играли в России.
В России холодно! Первым делом мои друзья говорят о том, что там холодно!
Не знаю, отправлюсь играть в Турцию или Россию. Это решение зависит не только от меня. Вместе с агентом и семьей будем решать, какой вариант лучше.
Напомним, что сейчас Бони является свободным агентом. Последним его клубом был катарский «Аль-Араби».
Ленивого негра Рубин уже брал из Барселоны. Сонг фамилия. Парень запил, выдоил татар по полной и уехал с разрывом контракта и компенсацией.
Тут не про Барселону пишут , он из Ман Сити , из Барселоны вы купили звезду Малком , 2 года зарплату получает не играет !)))
Ленивого негра Рубин уже брал из Барселоны. Сонг фамилия. Парень запил, выдоил татар по полной и уехал с разрывом контракта и компенсацией.
Тут не про Барселону пишут , он из Ман Сити , из Барселоны вы купили звезду Малком , 2 года зарплату получает не играет !)))