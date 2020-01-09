Тихонов: «Переход Шкурина может говорить о том, что Чалов скоро уйдет»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал переход хавбека брестского «Динамо» в ЦСКА :

К этому (трансферу) можно двояко относиться. Мы видим, что у ЦСКА идет омоложение. Если посмотреть Transfermarkt.de, его цена составляет 750 тысяч евро. Это не дорого, тем более парень за последний год забил 19 голов и отдал семь результативных передач, имея рост 190 сантиметров. Как говорит тренер молодежной сборной Белоруссии, очень хорошие качества Шкурина — умение открываться и умение исполнить. Именно поэтому он забил 19 голов и стал лучшим футболистом чемпионата Белоруссии, при том, что ему 20 лет. Я надеюсь, что этот нападающий — усиление для ЦСКА . Но нужно понять, для чего армейцы берут нападающего. Не исключен вариант, что Чалов уедет. Возможно, этот сценарий рассматривается.