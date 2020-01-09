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Тихонов: «Переход Шкурина может говорить о том, что Чалов скоро уйдет»

сегодня, 21:53

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переход хавбека брестского «Динамо» Ильи Шкурина в ЦСКА:

К этому (трансферу) можно двояко относиться. Мы видим, что у ЦСКА идет омоложение. Если посмотреть Transfermarkt.de, его цена составляет 750 тысяч евро. Это не дорого, тем более парень за последний год забил 19 голов и отдал семь результативных передач, имея рост 190 сантиметров. Как говорит тренер молодежной сборной Белоруссии, очень хорошие качества Шкурина — умение открываться и умение исполнить. Именно поэтому он забил 19 голов и стал лучшим футболистом чемпионата Белоруссии, при том, что ему 20 лет. Я надеюсь, что этот нападающий — усиление для ЦСКА. Но нужно понять, для чего армейцы берут нападающего. Не исключен вариант, что Чалов уедет. Возможно, этот сценарий рассматривается.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:50
Да кому этот Чалов нужен-то ,Господи ?! Смешно ,честное слово ! ))))
cska plus
cska plus
сегодня в 22:36
Тихонов единственный из хрющатника к которому можно относиться с относительным уважением поэтому помолчу.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 22:19
Всё возможно.
VIPded
VIPded
сегодня в 22:06
Если так оценивать трансферы Спартака, так там пол-команды уходит...)))
bratskij
bratskij
сегодня в 21:58
И слава богу, скатертью дорога безногий. Только из-за тебя мы теряем очки налево и направо. Бездарь.
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