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Медведев – о назначении Кашшаи: «Верю, что будет лучше»

сегодня, 19:49

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначения Виктора Кашшаи главой судейского департамента РФС и Сергея Фурсы руководителем департамента инспектирования.

Сергей Фурса хорошо известен в нашем футболе, опыт работы у него огромный, а начинал судить еще в СССР. Уверен, что с точки зрения инспектирования и оценки работа судей будет налажена быстро и четко. А что касается назначения Кашшаи, то для многих это стало неожиданностью. Могут задать вопросы: «Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?» Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца, без истории работы в России. Кашшаи – опытный арбитр, да, закончил судить он недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует. Надо пожелать ему успехов – работы будет много. Посмотрим, как всё пойдет с чистого листа. Но главное – разделение на департаменты судейства и инспектирования. Дай бог, чтобы всё было профессионально и качественно.

Один из пунктов программы развития судейства – планомерная программа подготовки молодых судей, главное, чтобы работа велась системно и последовательно, тогда результаты будут уже к концу этого года. Верю, что будет лучше.   

Отметим, что ранее Кашшаи прокомментировал свое назначение на пост главы департамента судейства РФС.

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cska1948
cska1948 ответил AmIIIeR89
сегодня в 19:57
Вопрос, лучше для кого
Как для кого? Для того кто верит! А верит только гендир Зенита.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:51
Вопрос, лучше для кого
Ренейм Ренеймович
Ренейм Ренеймович
сегодня в 19:51
Так вот кто подписал легенду Мадрида аххах
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