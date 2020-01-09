Медведев – о назначении Кашшаи: «Верю, что будет лучше»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначения Виктора Кашшаи главой судейского департамента РФС и Сергея Фурсы руководителем департамента инспектирования.

Сергей Фурса хорошо известен в нашем футболе, опыт работы у него огромный, а начинал судить еще в СССР . Уверен, что с точки зрения инспектирования и оценки работа судей будет налажена быстро и четко. А что касается назначения Кашшаи, то для многих это стало неожиданностью. Могут задать вопросы: «Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?» Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца, без истории работы в России. Кашшаи – опытный арбитр, да, закончил судить он недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует. Надо пожелать ему успехов – работы будет много. Посмотрим, как всё пойдет с чистого листа. Но главное – разделение на департаменты судейства и инспектирования. Дай бог, чтобы всё было профессионально и качественно.

Один из пунктов программы развития судейства – планомерная программа подготовки молодых судей, главное, чтобы работа велась системно и последовательно, тогда результаты будут уже к концу этого года. Верю, что будет лучше.