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Отец Кирилла Новикова: «Сразу ответил согласием на предложение сына»

сегодня, 20:29

Александр Новиков, являющийся отцом наставника московского «Динамо» Кирилла Новикова, прокомментировал свое вхождение в тренерский штаб «бело-голубых»:

С утра перед подписанием контракта успел побывать на базе в Новогорске, встретил знакомые лица. Ощущение, что вернулся домой. В «Динамо» все родное, рад вновь оказаться здесь. Я вырос в «Динамо», являюсь воспитанником этого прославленного клуба. В 17 лет начал играть за дубль. А в 20 лет дебютировал за основу. Смело могу сказать, что «Динамо» – моя жизнь.

Когда поступило приглашение от Кирилла, сразу ответил согласием. Кирилл – самостоятельный тренер, хорошо разбирается в футболе, настало время, чтобы он начал работать в Премьер-Лиге. Мы понимаем друг друга с полуслова, мыслим одинаково. При необходимости всегда готов помочь ему советом.

В «Динамо» хороший состав, много талантливой молодежи, с которыми мне довелось поработать еще в Академии имени Льва Яшина. Плюс красивый и уютный стадион. В прошлом году дважды приезжал в Петровский парк – сначала как зритель на матч открытия с тульским «Арсеналом», а затем в качестве тренера ФК «Сочи».

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