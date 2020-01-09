Хусаинов – о назначении Кашшаи: «Это нужно для отвода глаз»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение бывшего венгерского рефери Виктора Кашшаи на пост главы судейского департамента РФС .

Раз Кашшаи согласился на этот пост – флаг ему в руки. Но не факт, что квалифицированный арбитр сможет быть хорошим управленцем. Александру Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации, понятно, что это было публичным успокоением. А на деле же ему просто дали довести начатое дело до конца.

Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис. На эту же должность приходил Розетти, но в то время можно было бы нормально подготовить хоть нескольких арбитров. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто нужно показать клубам, что сейчас всё будет меняться.