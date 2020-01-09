Семак: «Для футболистов чем больше сборов, тем хуже»

Наставник «Зенита» рассказал о грядущих сборах команды.

Вероятно, что у нас будет три сбора. Для футболистов чем больше сборов, тем хуже. У тренеров же есть возможность поработать над какими-то вещами более тщательно и основательнее подойти к первым официальным матчам.

Всё будет как обычно. Сначала надо набрать форму, потом наигрывать связи. Станем смотреть за игроками, за их состоянием. Как и с кем можем играть в плане тактики. И, конечно, что можно изменить с приходом новых футболистов. Работы будет много, и ее характер нам понятен.