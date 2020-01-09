ГлавнаяНовости

Семак: «Для футболистов чем больше сборов, тем хуже»

сегодня, 16:17

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о грядущих сборах команды.

Вероятно, что у нас будет три сбора. Для футболистов чем больше сборов, тем хуже. У тренеров же есть возможность поработать над какими-то вещами более тщательно и основательнее подойти к первым официальным матчам.

Всё будет как обычно. Сначала надо набрать форму, потом наигрывать связи. Станем смотреть за игроками, за их состоянием. Как и с кем можем играть в плане тактики. И, конечно, что можно изменить с приходом новых футболистов. Работы будет много, и ее характер нам понятен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак - об усилении команды: «Я говорил о Малкоме и Кокорине»
Сегодня, 16:32 Комментарии4
Семак: «Нужно двигаться вперед, работать и работать»
Сегодня, 16:00 Комментарии4
Уткин считает, что Тарасов больше не способен играть на уровне РПЛ
Сегодня, 14:46 Комментарии16
Худяков: «„Ростов“ сделал Осипенко хорошее предложение»
Сегодня, 13:55 Комментарии4
Осипенко - о переходе в «Ростов»: «Мне опять повезло»
Сегодня, 12:18 Комментарии20
Орлов: «„Зенит“ за 2019 год заслужил четверку с минусом»
Сегодня, 10:26 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 16:43
Чем больше кабаков, тем лучше...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:32
прав. контрольные нужно играть с равными а не в раслабуху мячик пинать !!!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:25
Главное, чтобы обошлось без травм.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:23
У Семака прям между строк читается: - для школьников чем больше уроков физкультуры, тем хуже.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:23
В Иран надо отправить на сборы !
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:23
Тогда надо сборы отменять.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100