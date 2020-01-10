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Кульчий: «Рад вернуться в „Динамо“, хочу выиграть Молодёжное первенство»

сегодня, 09:54

Новый главный тренер молодежной команды московского «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал свое назначение на данный пост:

Очень рад вернуться в легендарный клуб. С большим удовольствием принял приглашение руководства возглавить молодёжный состав «Динамо». Мне эта идея сразу понравилась. И вот я здесь. Считаю, что «молодёжка» должна двигаться в одном направлении с главной командой. Поэтому будем плотно взаимодействовать с тренерским штабом основы. Знаком с базой, инфраструктурой «Динамо». Хочется завершить сезон в Молодёжном Первенстве на первом месте, стать чемпионами, продолжить побеждать. Ведь любая победа придаёт уверенности в своих силах. Но главная наша задача – помочь ребятам расти и развиваться, чтобы, в конечном счете, они смогли безболезненно влиться в ряды основной команды «Динамо». Все вместе приложим усилия, чтобы «бело-голубые» в скором времени вернулись в число лидеров российского футбола, где по своему статусу они и должны находиться.

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