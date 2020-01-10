Селюк: «7 млн евро за Игнатьева – мягко говоря, я в шоке от таких цен»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе нападающего из «Краснодара» в «Рубин».

Мягко говоря, я в шоке от таких цен на трансферы. Когда за Игнатьева, который иногда выходил на поле, платят € 7 млн, — это очень много. Но значит, это кому-нибудь нужно. Всё это происходит из-за лимита на легионеров. Если его убрать, таких сделок и таких зарплат в российском футболе уже не будет. Тогда большие деньги станет получать только тот, кто этого реально заслуживает. За сохранение лимита ратуют только те, кто с этого что-то имеет. В целом же от перехода Игнатьева, наверное, больше выиграет не клуб, а сам футболист. Ему это было нужнее, чем «Рубину». В казанском клубе грамотное руководство, хороший тренер, и они на правильном пути.