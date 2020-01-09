Бабаев: «У ЦСКА были конкуренты по подписанию Шкурина»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о трансфере полузащитника брестского «Динамо» :

Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта.