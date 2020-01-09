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Бабаев: «У ЦСКА были конкуренты по подписанию Шкурина»

сегодня, 22:16

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о трансфере полузащитника брестского «Динамо» Ильи Шкурина:

Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответил spartach n1
сегодня в 22:53
Один бездарь другому цену набивает ))
Зато ваши таланты до десятого места доблестали!!!
Мысыктар
Мысыктар ответил Strikers188
сегодня в 22:44
Дааа...Барселона с Реалом давно вели этого топа, но сердцу не прикажешь..
сПартак давно уже ведут.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 22:40
Теперь главное что бы оправдал надежды возложенные на него.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 22:38
Один бездарь другому цену набивает ))
cska plus
cska plus
сегодня в 22:31
Подождём, посмотрим, увидим.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 22:20
Дааа...Барселона с Реалом давно вели этого топа, но сердцу не прикажешь..
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