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Балахнин: «Слуцкий не делает спонтанных шагов»

сегодня, 09:08

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал возвращение Леонида Слуцкого в Россию.

Было очевидно, что рано или поздно Леонид Викторович вернется в наш чемпионат. Так что для меня это не стало сюрпризом. А вот то, что он выбрал именно «Рубин», было неожиданно. Но знаю, что Слуцкий не делает спонтанных шагов. Если он принял такое решение, то полностью его обдумал. Казань — спортивный город с отличной инфраструктурой. Но футболом в последнее время там не так интересовались, как в других регионах. Сейчас есть отличная возможность это исправить.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:27
Удачи ЛВС!!!
Надеюсь, все у него получится?!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:25
Очередное приключение в его карьере. Схватился за первую попавшуюся ветку всего лишь. Теперь вот с интересом жду продолжения фильмуса "Треснет, не треснет?").
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