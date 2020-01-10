Балахнин: «Слуцкий не делает спонтанных шагов»

Бывший тренер сборной России прокомментировал возвращение в Россию.

Было очевидно, что рано или поздно Леонид Викторович вернется в наш чемпионат. Так что для меня это не стало сюрпризом. А вот то, что он выбрал именно «Рубин», было неожиданно. Но знаю, что Слуцкий не делает спонтанных шагов. Если он принял такое решение, то полностью его обдумал. Казань — спортивный город с отличной инфраструктурой. Но футболом в последнее время там не так интересовались, как в других регионах. Сейчас есть отличная возможность это исправить.