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Р. Билялетдинов: «За „Рубином“ будет интересно понаблюдать»

сегодня, 08:14

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил шансы команды во второй части чемпионата России.

У «Рубина» строится команда на перспективу, подбирается любопытный состав. За этим будет интересно понаблюдать. Конечно, в состав напрашивается кто-то из опытных ребят. Но найти такого футболиста всегда непросто, ведь нужно, чтобы он еще и органично вписался в коллектив. Возможно, такой игрок найдется внутри самого «Рубина». Пока казанцы мне напоминают ЦСКА двухлетней давности, когда команда очень сильно омолодилась после ухода многолетних лидеров.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:35
Самое главное команда молодая , и вложения не большие пока !
max74
max74
сегодня в 08:26
Будем только рады, если кто-то составит конкуренцию столицам
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:25
Посмотрим, что нам Рубин покажет?!?
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