Р. Билялетдинов: «За „Рубином“ будет интересно понаблюдать»

Бывший тренер «Рубина» оценил шансы команды во второй части чемпионата России.

У «Рубина» строится команда на перспективу, подбирается любопытный состав. За этим будет интересно понаблюдать. Конечно, в состав напрашивается кто-то из опытных ребят. Но найти такого футболиста всегда непросто, ведь нужно, чтобы он еще и органично вписался в коллектив. Возможно, такой игрок найдется внутри самого «Рубина». Пока казанцы мне напоминают ЦСКА двухлетней давности, когда команда очень сильно омолодилась после ухода многолетних лидеров.