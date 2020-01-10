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Якубко: «Возможно, что Тарасов несерьезно занимался футболом»

сегодня, 08:34

Бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко оценил перспективы Дмитрия Тарасова в «Рубине», с которым футболист отправился на сборы.

Непонятно, в какой форме сейчас находится Тарасов. Знаю, что у него были проблемы с коленом. Но я видел в социальных сетях, что он стабильно тренируется. А 32 года — не такой серьезный возраст для РПЛ, я сам играл до 36 лет. Если ему здоровье позволяет и он будет нормально заниматься футболом, то не вижу никаких проблем. Я провел с Димой сезон в «Москве» и могу сказать, что он хороший игрок. Но ему нужно определиться, что для него важнее — футбол или какие-то другие дела. Возможно, он несерьезно занимался футболом, раз оказался в такой ситуации.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:36
Он же бесплатный , не получится продадим !)
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 09:31
Вот футбол сейчас ему нафиг не нужен. Потусуется немного у Слуцкого и пойдет туда, где его уже ждут.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:28
Не нравится мне этот гусь. Не хорошая аура у него, на разрушение.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:25
ЕдРо ждёт его!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:14
Эксбузов серьёзен как никогда.
drug01
drug01
сегодня в 09:11
Надо своей игрой доказать ему
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:07
Ясно дело, что несерьёзно...
ДСА
ДСА
сегодня в 09:00
Все что зарабатывал он тратил на баб...
beefs
beefs
сегодня в 08:50
Ему интереснее какие-то другие дела...
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