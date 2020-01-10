Якубко: «Возможно, что Тарасов несерьезно занимался футболом»

Бывший футболист «Амкара» оценил перспективы в «Рубине», с которым футболист отправился на сборы.

Непонятно, в какой форме сейчас находится Тарасов. Знаю, что у него были проблемы с коленом. Но я видел в социальных сетях, что он стабильно тренируется. А 32 года — не такой серьезный возраст для РПЛ , я сам играл до 36 лет. Если ему здоровье позволяет и он будет нормально заниматься футболом, то не вижу никаких проблем. Я провел с Димой сезон в «Москве» и могу сказать, что он хороший игрок. Но ему нужно определиться, что для него важнее — футбол или какие-то другие дела. Возможно, он несерьезно занимался футболом, раз оказался в такой ситуации.