Б. Игнатьев: «Наверное, мы вспомним о лучших временах казанского футбола»

Экс-наставник сборной России прокомментировал назначение главным тренером «Рубина» и поделился мнением о перспективах казанского клуба.

Шаронов начал привлекательно с точки зрения игровой смотрибельности. На старте он понравился болельщикам и руководству. Но результаты в какой-то момент ушли, и необходимы были изменения. Тогда на горизонте появился Слуцкий с его харизмой и умением работать. В клубе согласились на его требования, поэтому теперь происходит усиление состава. Самое главное, что под всё это нашлись деньги. Поэтому можно говорить о новом векторе развития «Рубина». Наверное, мы вспомним о лучших временах казанского футбола. А в обойме лидеров РПЛ появится ещё один клуб, который будет претендовать на самые высокие места.