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Б. Игнатьев: «Наверное, мы вспомним о лучших временах казанского футбола»

сегодня, 03:55

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина» и поделился мнением о перспективах казанского клуба.

Шаронов начал привлекательно с точки зрения игровой смотрибельности. На старте он понравился болельщикам и руководству. Но результаты в какой-то момент ушли, и необходимы были изменения. Тогда на горизонте появился Слуцкий с его харизмой и умением работать. В клубе согласились на его требования, поэтому теперь происходит усиление состава. Самое главное, что под всё это нашлись деньги. Поэтому можно говорить о новом векторе развития «Рубина». Наверное, мы вспомним о лучших временах казанского футбола. А в обойме лидеров РПЛ появится ещё один клуб, который будет претендовать на самые высокие места.

Вчера стало известно, что в «Рубине» может оказаться бывший форвард «Манчестер Сити».

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:45
"Рубин" хотя и сделает большие вложения, но никогда не достигнет того что он достиг с Бердыевым.
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