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Милевский: «Алиев бегал по ночному клубу в Киеве с автоматом»

сегодня, 00:06

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский, ранее игравший за киевское «Динамо», рассказал о необычном инциденте с участием экс-партнёра по киевской команде Александра Алиева.

Алиев однажды приехал на базу. Охранник открывает двери, и тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идёт, двери открывает-закрывает. Третий пошёл смотреть территорию. Это треш был.

Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой «шу-шу». Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог его не «сняли». Все в команде смеялись над этой ситуацией.

А с «калашом» как он бегал по «Арене» (ночной клуб в Киеве. - прим.)? Пацаны на колени падали: «Не стреляй. Саныч, не стреляй!»

Недавно Милевский был включен в символическую сборную чемпионата Белоруссии-2019.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:50
Вот дела? Может утка!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:43
С автоматом и кастрюлей на голове....
stlouis
stlouis ответил D B 2
сегодня в 00:26
была же эта новость часом ранее.. вы че соккер
исправлено
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:14
Ну зашёл в Детский мир купил игрушку...
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