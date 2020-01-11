Милевский: «Алиев бегал по ночному клубу в Киеве с автоматом»

Нападающий брестского «Динамо» , ранее игравший за киевское «Динамо», рассказал о необычном инциденте с участием экс-партнёра по киевской команде .

Алиев однажды приехал на базу. Охранник открывает двери, и тут Сан Саныч выходит. Приехал на тренировку человек потренироваться. Второй уже идёт, двери открывает-закрывает. Третий пошёл смотреть территорию. Это треш был.

Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой «шу-шу». Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог его не «сняли». Все в команде смеялись над этой ситуацией.

А с «калашом» как он бегал по «Арене» (ночной клуб в Киеве. - прим.)? Пацаны на колени падали: «Не стреляй. Саныч, не стреляй!»