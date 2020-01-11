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Фонсека: «Сарри - отличный тренер, один из лучших в Европе»

сегодня, 13:12
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч 19-го тура Серии А против «Ювентуса». 

Сарри - отличный тренер, один из лучших в Европе. У него позитивный подход к футболу, который мне очень нравится. Он только начал в «Юве», но уже строит очень сильную команду. 

«Ювентус» отличается от «Интера», но я не предпочитаю одно другому. Оба клуба отражают сильные стороны своих тренеров. 

Ранее стало известно, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может пропустить матч 19-го тура Серии А против «Ювентуса».

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:42
чушь, он даже не в первой 10тке итальянских тренеров. да что там, его в АПЛ возили тренеры Брайтонов и Вулвергемптонов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:15
Не факт..
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