Фонсека: «Сарри - отличный тренер, один из лучших в Европе»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал предстоящий матч 19-го тура Серии А против «Ювентуса».

Сарри - отличный тренер, один из лучших в Европе. У него позитивный подход к футболу, который мне очень нравится. Он только начал в «Юве», но уже строит очень сильную команду.

«Ювентус» отличается от «Интера», но я не предпочитаю одно другому. Оба клуба отражают сильные стороны своих тренеров.