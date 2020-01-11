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«Жилина» готова продать Боженика ЦСКА за 5 млн евро

сегодня, 12:49

Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик прокомментировал возможный переход форварда Роберта Боженика в ЦСКА.

Мы всё ещё верим, что он может остаться у нас до лета. Однако, если мы получим предложение, соответствующее нашим ожиданиям, мы готовы его продать. Тем не менее, такое предложение ещё не поступало. За сопоставимую сумму с 5 млн евро, которые за него предлагал ЦСКА, мы готовы обсудить его трансфер. Мы не собираемся вести диалог, если предложение не будет соответствовать этой сумме.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 13:03
Торг... Будем поглядеть...
VAN ARM
VAN ARM ответил Ваня лучший
сегодня в 13:02
Откуда ты знаешь? На этом сайте столько знатоков трансферного рынка, что простым пользователям места не остаётся
это моё мнение))) твоё меня не интересует))
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:01
Странно как то всё это написано.

За сопоставимую сумму с 5 млн евро, которые за него предлагал ЦСКА, мы готовы обсудить его трансфер.
Т.е. ЦСКА предложил сумму около 5 млн, а перед этим предложением он говорит что такое предложение не поступало.


Чалов всё же аут? Или вместо Нисимуры на лавку?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил VAN ARM
сегодня в 12:59
Откуда ты знаешь? На этом сайте столько знатоков трансферного рынка, что простым пользователям места не остаётся
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:54
он столько не стоит)))))))) красная цена 1.5 ляма)))
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