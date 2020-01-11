«Жилина» готова продать Боженика ЦСКА за 5 млн евро

Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик прокомментировал возможный переход форварда Роберта Боженика в ЦСКА.
Мы всё ещё верим, что он может остаться у нас до лета. Однако, если мы получим предложение, соответствующее нашим ожиданиям, мы готовы его продать. Тем не менее, такое предложение ещё не поступало. За сопоставимую сумму с 5 млн евро, которые за него предлагал ЦСКА, мы готовы обсудить его трансфер. Мы не собираемся вести диалог, если предложение не будет соответствовать этой сумме.
За сопоставимую сумму с 5 млн евро, которые за него предлагал ЦСКА, мы готовы обсудить его трансфер.
Т.е. ЦСКА предложил сумму около 5 млн, а перед этим предложением он говорит что такое предложение не поступало.
Чалов всё же аут? Или вместо Нисимуры на лавку?
За сопоставимую сумму с 5 млн евро, которые за него предлагал ЦСКА, мы готовы обсудить его трансфер.
Т.е. ЦСКА предложил сумму около 5 млн, а перед этим предложением он говорит что такое предложение не поступало.
Чалов всё же аут? Или вместо Нисимуры на лавку?