«Жилина» готова продать Боженика ЦСКА за 5 млн евро

Спортивный директор «Жилины» Карол Беланик прокомментировал возможный переход форварда в ЦСКА .

Мы всё ещё верим, что он может остаться у нас до лета. Однако, если мы получим предложение, соответствующее нашим ожиданиям, мы готовы его продать. Тем не менее, такое предложение ещё не поступало. За сопоставимую сумму с 5 млн евро, которые за него предлагал ЦСКА , мы готовы обсудить его трансфер. Мы не собираемся вести диалог, если предложение не будет соответствовать этой сумме.