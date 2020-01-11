Златан забил 269 мячей в топ-5 лиг Европы и вышел на 11-е место в истории

сегодня, 20:19

«Милан» обыграл «Кальяри» со счетом 2:0 во встрече 19-го тура Серии А.

Второй гол в матче на счету форварда «россонери» . Таким образом, этот забитый мяч стал для него 269-м за время выступления в пяти ведущих лигах Европы.

38-летний шведский футболист обошел в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг бывшего нападающего «Шальке» Клауса Фишера, у которого 268 голов.

Сейчас Ибрагимович идет на 11-м месте в данном рейтинге. Десятый результат (274 мяча) у экс-форварда «Лацио» Сильвио Пиолы.