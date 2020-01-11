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Златан забил 269 мячей в топ-5 лиг Европы и вышел на 11-е место в истории

сегодня, 20:19
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» обыграл «Кальяри» со счетом 2:0 во встрече 19-го тура Серии А.

Второй гол в матче на счету форварда «россонери» Златана Ибрагимовича. Таким образом, этот забитый мяч стал для него 269-м за время выступления в пяти ведущих лигах Европы.

38-летний шведский футболист обошел в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг бывшего нападающего «Шальке» Клауса Фишера, у которого 268 голов.

Сейчас Ибрагимович идет на 11-м месте в данном рейтинге. Десятый результат (274 мяча) у экс-форварда «Лацио» Сильвио Пиолы.

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Все комментарии
Семён Макаренко
Семён Макаренко
сегодня в 20:28
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://ur-l.ru/sex
Foxes
Foxes
сегодня в 20:27
Интересно, а кто с первого по десятое место?
Foxes
Foxes
сегодня в 20:26
Огласите весь список пожалуйста!
cannongun
cannongun
сегодня в 20:22
да он просто златан здорового человека
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 20:20
римского пешехода догонит и обгонит(
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