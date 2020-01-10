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Сабалета стал третьим южноамериканцем, отыгравшим более 300 матчей в АПЛ

вчера, 23:37
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч идет

Защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета стал рекордсменом по сыгранным матчам в английской Премьер-Лиге среди представителей Южной Америки.

Для 34-летнего аргентинца матч с «Шеффилд Юнайтед» стал 300-м в рамках АПЛ.

Помимо Сабалеты только два представителя Южной Америки достигли подобного результата. Это перуанец Нолберто Солано, отыгравший 302 матча в АПЛ («Ньюкасл», «Астон Вилла», «Вест Хэм») и Антонио Валенсия, проведший 325 матчей в чемпионате Англии («Манчестер Юнайтед», «Уиган»).

Летом этого года у Сабалеты истекает контракт с «молотобойцами».

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
сегодня в 00:06
Может поставить рекорд вполне, всего 26 матчей может уложится в 2 сезона в виду позиции!))
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:54
Агуэро еще может догнать.
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