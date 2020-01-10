Сабалета стал третьим южноамериканцем, отыгравшим более 300 матчей в АПЛ

вчера, 23:37

Защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета стал рекордсменом по сыгранным матчам в английской Премьер-Лиге среди представителей Южной Америки.

Для 34-летнего аргентинца матч с «Шеффилд Юнайтед» стал 300-м в рамках АПЛ .

Помимо Сабалеты только два представителя Южной Америки достигли подобного результата. Это перуанец Нолберто Солано, отыгравший 302 матча в АПЛ («Ньюкасл», «Астон Вилла», «Вест Хэм») и Антонио Валенсия, проведший 325 матчей в чемпионате Англии («Манчестер Юнайтед», «Уиган»).

Летом этого года у Сабалеты истекает контракт с «молотобойцами».