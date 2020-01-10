Любимые легионеры ведущих лиг Европы

сегодня, 20:05

«Соккер.ру» разузнал, откуда родом иностранцы в главных лигах Старого света. Бразильцы далеко не всюду первые.

Английская Премьер-Лига

В АПЛ на первом месте французы – 31 игрок из страны по ту сторону Ла-Манша. Канте, Ляпорт, Марсьяль, Погба, Сиссоко, Динь и Зума играют в Англии, и часть – на хорошем счету.

На втором месте испанцы – 29 игроков, можно выделить Адама Траоре, Де Хеа, Родри, Давида Силву, Аспиликуэту – хороший десант. Дальше идут гости из Ирландии (24), Бразилии (21) и Нидерландов (17 человек).

Право на трудоустройство в Великобритании получить сложно, но местных игроков никто не выгораживает. И даже так у Саутгейта есть 193 кандидата в сборную Англии – более чем достаточно. Также бросается в глаза, что в АПЛ лишь 12 бельгийцев. Но они ценные, поэтому заметные.

Испанская Ла Лига

И в Примере на первом месте французы. Их 23 человека, и народ видный, ведь в списке Бензема, Гризманн, Фекир, Варан, Менди, Умтити, Ленгле, Дембеле, Лемар и Ареоля. Получаем победу французского десанта против аргентинских легионеров со счетом 23:22.

Хотя у представителей «альбиселесте» есть Месси, Банега, Гарай и Окампос, остальные ребята скромнее. Еще в испанском футболе, где доминируют местные – 324 игрока для сборной Энрике, достаточно бразильцев – 21 человек в заявках. Среди них Каземиро, Артур, Милитао, Марсело, Винисиус и Родриго.

Португальцы – их осталось 14, лишились Роналду, а Фелиш не вышел на нужный уровень пока, на титул любимых легионеров соседи не тянут. Если приедет Кавани в «Атлетико», то станет 13 уругвайцев, но остальные страны заметно уступают названной шестерке. Например, в Ла Лиге нигерийцев четверо, а голландцев – всего трое.

Итальянская Серия А

Наконец-то лига, где традиционные бразильцы в большинстве. Сорок человек удается насчитать в заявках, но десант так слаб по именам, что на поле появляются только 30 игроков. Алекс Сандро, Аллан, Лейва, Дуглас Коста и Луис Фелипе – список самых известных.

Так что за роль любимых легионеров могут посоревноваться аргентинцы. Их меньше – 23 футболиста, но в списке Гомес, Дибала, Корреа, Лаутаро, Игуаин, Ансальди, Паласио, Паломино, Симеоне, Пастор и Фасио. А вот страну, которая идет третье по поставкам легионеров в Серию А, угадать сложно.

В лиге семнадцать поляков – чуть больше, чем французов (16) и испанцев (15). Щесны, Милик, Зелински, Скорупский, Пентек – самые известные. Французов представляют Эрнандес, Рибери, Рабьо, но больше актеров второго плана. Из испанцев выделяются Луис Альберто, Фабиан, Сусо и Кальехон, но этот пиренейский десант уступает тому, что в АПЛ .

Немецкая Бундеслига

Догадаетесь, что на первом месте? Вот уже три года подряд лидируют австрийцы. Раньше в Бундеслиге было много швейцарцев, хватало бразильцев, но первое место заняли австрийцы. Их тридцать человек, причем 26 получают игровую практику. Например, Забитцер и Лаймер – из «Лейпцига», Алаба – из «Баварии».

Не все одинаково хороши, но количественно первые. А на втором месте французы – 25 человек против 19 голландцев. Младший Тюрам, Нкунку, Плеа, Коман, Упамекано, Загаду, Павар – хорошие игроки. А вот голландцы в знаменитости заметно уступают, лучшие тамошние игроки в Бундеслигу теперь не ездят.

Странно также, что немецкий футбол подошел Левандовски, но после Роберта нет десанта из Польши. И бразильцев в Бундеслиге мало – 11 человек, причем за Коутиньо идут ребята, которых сложно назвать знаменитыми. Известных швейцарцев больше – Зоммер, Эмболо, Закариа, Цубер, Аканджи, Лихтштайнер и Бюрки. Но в основном немцы ставят на своих – 225 местных ребят в заявках.

Французская Лига 1

Оказывается, французы не только в Германии, Испании и Англии в футбол играют. Местных много – 304 человека, а главными легионерами являются не представители африканских стран, как можно подумать, а бразильцы – по старинке. В заявках их 28, на поле – 24 человека, и есть звездные, как Неймар, Маркиньос или Тиаго Силва.

Данте или Луиса Густаво тоже не нужно представлять, но остальные – скромнее. Впрочем, как и вторые в списке – сенегальцы, коих 20 человек. Есть Идрисса Гуйе из ПСЖ , но остальных вряд ли можно назвать звездными. Ивуарийцев тоже в Лиге 1 много – 14 человек, но опять не самые звездные.

Французы активно выдают паспорта приезжим из Африки футболистам. Например, алжирцев всего 12 человек, но из 304 французов Лиги 1 куда больше людей с тамошними корнями, вроде Мбаппе. А из европейских легионеров можно выделить разве что португальцев. Их двенадцать, есть Санчеш, Лопеш, Адриен Силва и Фонте.

Российская Премьер-Лига

В лигах Украины и Турции, не говоря о Португалии, на первом месте среди легионеров по количеству, конечно же, бразильцы. Разве можно было ждать, что в России иначе? «Избранные» лидируют с 2006 года, когда обошли украинских легионеров. Но раньше бразильцев было от 20 до 28 человек, а осталось 11 на старте сезона.

Раньше бегали Виллиан, Халк и Вагнер Лав, а сейчас Дуглас Сантос, Айртон и Ари. Фернандо и Луис Адриано ушли, Лукас Сантос покидает ЦСКА , Ари, Гильерме и Жоаозиньо - с российскими документами. Раванелли из «Ахмата» залечивает травму, Малком – только-только вернулся из лазарета.

Вклад бразильцев скромен, как никогда. По минутам на поле на первом месте в РПЛ уже хорваты – их восемь человек, там Влашич, Чорлука, Уремович, Бистрович и Шарлия. Можно даже сказать, что хорваты вышли на первое место, причем неожиданно.

Есть сербы и украинцы, но их мало. Зато 8 поляков: Аугустиняк, Рыбус, Криховяк, Шиманских сразу двое – из «Динамо» и «Ахмата». Было 6 исландцев и по 7 человек из Грузии и Швеции, но в целом констатируем, что РПЛ ставит на местных. Количественно их 304 человека и могут поставить рекорд по сыгранным минутам за последние годы.

В РПЛ в заявках 158 легионеров, всего по 10 на клуб в среднем. И собираются сократить это количество еще сильнее, уже раздали паспорта ряду бразильцев, украинцев, а белорусы – их всего 5 человек, не считаются легионерами. Со следующего сезона пределом будет планка в 128 легионеров, а вот местных станет больше. Посмотрим, к чему это приведет.

Выводы:

• ни в одной ведущей лиге, хотя в топ-5 полно легионеров, нет дефицита местных игроков. Более того, французов и испанцев столько, что сами давно активно играют за рубежом. Отсутствие ограничений не мешает воспитывать людей для сборной;

• французская экспансия разрослась. Хотя в РПЛ всего два тамошних игрока – Жиго и Кабелья, в топ-4 (за исключением самой Лиги 1) уже 95 человек. Добавьте тех, кто играет дома – получите 399 кандидатов в сборную Дешама. Невероятно продуктивная школа, умело использует таланты детей иммигрантов;

• у испанцев та же история, что у французов. Сами воспитали столько людей для клубов Ла Лиги, что многие вынуждены искать места в основах интересных команд за рубежом. Даже в АПЛ и Серии А достаточно легионеров из страны хамона, паэльи и гаспачо;

• сами португальцы эксплуатируют таланты бразильцев – в их лиге 152 «избранных» и 192 местных игрока, а лучшие из лучших соотечественников Роналду сами играют в топ-5. У Бельгии и Нидерландов похожий подход. В местных лигах много талантов, но самые яркие смело уезжают, в основном – в АПЛ ;

• бразильцы потеряли первые места. Даже если их много, как в Италии, то сложно назвать десант легионеров представительным. В Европу они часто попадают через Португалию, как раньше, но даже в России количество бразильцев сильно сократилось. Если сравнивать с пиком, то уже в три раза. Мода в европейском футболе меняется, в лучших лигах всем интересны французы.