Билялетдинов: «В „Рубине“ строится команда на вырост»

Бывший главный тренер «Рубина» поделился мнением о нынешнем состоянии казанского клуба.

Молодежь? Едва ли ставка на молодёжь это случайность. Плюс, конечно, и ценовая политика играет не последнюю роль. Идея понятна: подобрать лучших за умеренные деньги. Столько ведь было многомиллионных покупок в пустоту, но теперь ситуация изменилась — строится команда на вырост. Вопрос только в том, сумеет ли коллектив быстро приобрести стабильность. Пример ЦСКА показывает, что этот процесс может затянуться.

Что касается трансфера Игнатьева, это вообще довольно непонятный переход. Футболист ушёл из родного и достаточно благополучного клуба… Возможно, мы чего-то не знаем, но узнаем со временем.