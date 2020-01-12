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Билялетдинов: «В „Рубине“ строится команда на вырост»

сегодня, 09:12

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о нынешнем состоянии казанского клуба.

Молодежь? Едва ли ставка на молодёжь это случайность. Плюс, конечно, и ценовая политика играет не последнюю роль. Идея понятна: подобрать лучших за умеренные деньги. Столько ведь было многомиллионных покупок в пустоту, но теперь ситуация изменилась — строится команда на вырост. Вопрос только в том, сумеет ли коллектив быстро приобрести стабильность. Пример ЦСКА показывает, что этот процесс может затянуться.

Что касается трансфера Игнатьева, это вообще довольно непонятный переход. Футболист ушёл из родного и достаточно благополучного клуба… Возможно, мы чего-то не знаем, но узнаем со временем.

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max74
max74
сегодня в 09:30
Где вырост, там и вынос
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:26
Тарасов на вырост?
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