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Генеральный директор «Химок» рассказал о финансах в клубе

сегодня, 13:51

Генеральный директор ФК «Химки» Василий Иванов рассказал о финансовом состоянии клуба.

Увеличение бюджета под РПЛ? Руководство Московской области и не должно было увеличивать бюджет в случае выхода в РПЛ. Бюджет клуба на 2020 год уже утвержден. Он сопоставим с бюджетом на 2019 год. У Правительства Московской области и у Администрации «Химок» очень много задач в социальной сфере. Сейчас вся работа направлена на улучшение качества жизни людей. И мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации увеличивать финансирование клуба из бюджета Подмосковья, мягко говоря, нецелесообразно. Профессиональный спорт должен жить за счёт спонсоров. Поэтому мы продолжаем работу по привлечению внебюджетных источников, но повторять судьбу печально известных клубов, которые выходили в Премьер-Лигу и потом банкротились, точно не будем. Если серьезных спонсоров у клуба не появится — пока думать о Премьер-Лиге рано.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:15
Всё ясно, "Химки" в РПЛ не скоро появятся.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:15
Если что, можно продать несколько матчей.
112910415
112910415
сегодня в 14:11
то есть перспективы туманны
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
сегодня в 13:53
весь упор уходит в деньги.....спортивный принцип окончательно сдох
Все откажутся от Премьерки. Чайка ток согласится
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