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Хавбек «Химок» Полярус: «Уровень команд в ФНЛ очень хороший»

сегодня, 17:39

Украинский полузащитник «Химок» Артем Полярус поделился мнением об уровне ФНЛ:

Что касается уровня ФНЛ, то я был приятно удивлён. Отличные стадионы, на которые ходит много людей и поддерживают свои клубы и наш не исключение. Уровень команд в лиге тоже очень хороший. Мне в ФНЛ интересно играть еще и потому, что в связи с большим количеством команд в лиге много игр.

Какие отрицательные моменты? Многие игроки, наверное, сказали бы, что это длительные перелеты. Но я так не скажу, так как для меня это все в новинку и мне это интересно.

Ранее сообщалось, что Полярус может стать игроком «Ростова» или «Оренбурга».

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 18:16
Вот и хорошо.
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