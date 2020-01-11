Хавбек «Химок» Полярус: «Уровень команд в ФНЛ очень хороший»

Украинский полузащитник «Химок» поделился мнением об уровне ФНЛ :

Что касается уровня ФНЛ , то я был приятно удивлён. Отличные стадионы, на которые ходит много людей и поддерживают свои клубы и наш не исключение. Уровень команд в лиге тоже очень хороший. Мне в ФНЛ интересно играть еще и потому, что в связи с большим количеством команд в лиге много игр.

Какие отрицательные моменты? Многие игроки, наверное, сказали бы, что это длительные перелеты. Но я так не скажу, так как для меня это все в новинку и мне это интересно.