Сутормин: «Во время отпуска не соблюдал диету»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о своем отпуске и о подарке на день рождения:

Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.

Не совсем соблюдал диету, поэтому сейчас на сборах будем избавляться от всего ненужного.

Личная цель – постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать.

Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится.

Друг на день рождения подарил книгу Уэйна Гретцки. Это прикольно!