Сутормин: «Во время отпуска не соблюдал диету»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о своем отпуске и о подарке на день рождения:
Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.
Не совсем соблюдал диету, поэтому сейчас на сборах будем избавляться от всего ненужного.
Личная цель – постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать.
Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится.
Друг на день рождения подарил книгу Уэйна Гретцки. Это прикольно!
Напомним, что Сутормин с лета прошлого года выступает за питерский клуб.
"Наш писательский актив -очень дружный коллектив,все прописаны в столице,один Шолохов в станице!".
"Наш писательский актив -очень дружный коллектив,все прописаны в столице,один Шолохов в станице!".