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Сутормин: «Во время отпуска не соблюдал диету»

сегодня, 18:25

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о своем отпуске и о подарке на день рождения:

Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.

 Не совсем соблюдал диету, поэтому сейчас на сборах будем избавляться от всего ненужного.

Личная цель – постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать.

Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится.

Друг на день рождения подарил книгу Уэйна Гретцки. Это прикольно!

Напомним, что Сутормин с лета прошлого года выступает за питерский клуб.

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Союзник противников
Союзник противников ответил nubom
сегодня в 19:04
"Друг на день рождения подарил сберкнижку Уэйна Гретцки. Это прикольно!"
Чё удивляешься??? Книга для них-это и есть "прикольно",до такого додуматься надо!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:03
Убогая фантазия миллиардера Картонки :Канары! Один Сашка в Калтане отдыхает.
"Наш писательский актив -очень дружный коллектив,все прописаны в столице,один Шолохов в станице!".
nubom
nubom
сегодня в 18:41
"Друг на день рождения подарил сберкнижку Уэйна Гретцки. Это прикольно!"
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Трезвый повар
сегодня в 18:40
Сутормин в отпуске потратил больше денег чем за него Зенит заплатил Рубину
Раз в 500!
wingback
wingback
сегодня в 18:32
Поэтому и днарь кривоногий...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:32
Сутормин в отпуске потратил больше денег чем за него Зенит заплатил Рубину
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:32
Книгу дарят для ума, а ему прикольно).
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