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«Тамбов» хочет пригласить Жиркова

сегодня, 11:59

Тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что клуб может подписать контракт с футболистом «Зенита» Юрием Жирковым.

Такая идея есть. Если Юра согласится — с удовольствием. Не скажу, что мы друзья, но вместе играли, он — молодой, я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная. Мне — тридцать три, ему — двадцать. Много голов я забил с его передач. И то, что он сейчас делает, таких передач с фланга ни у кого нет в нашем чемпионате. «Зенит» играет постоянно в атаке, всегда восемь человек на чужой половине поля. И Юра по своему амплуа должен высоко играть — практически как крайний полузащитник. Это его позиция, тут он, конечно, хорош.

Напомним, что Жирков попал в сборную РПЛ по итогам десятилетия.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:49
Может после Евро и то если Первушин сохранит Тамбов в РПЛ.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:48
Жирков в Тамбове заиграет как молодой. Девиз будет: догнать и обогнать Спартак.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 12:39
Юрий еще крепкий старик.
Рано ему в Тамбов!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:36
Дедушка хочет в Тамбов?)...хороший друг...сам в 33 заканчивал карьеру, а Юрика в 36 зовет играть...
max74
max74
сегодня в 12:28
Опять ?
nubom
nubom
сегодня в 12:22
В Питере нужно играть до пенсии..
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:19
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:16
    Все дороги ведут рано или поздно домой...где начинали футбольный путь...
    Кришито в Генуе...Данни в Маритиме...Ломбертс в Остенде....Анюков в Самаре...Жирков в Тамбове...

    ......надеюсь Дзюба не подвержен этой ностальгии....))))
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 12:15
    Размечтался.
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