«Тамбов» хочет пригласить Жиркова

Тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что клуб может подписать контракт с футболистом «Зенита» Юрием Жирковым.
Такая идея есть. Если Юра согласится — с удовольствием. Не скажу, что мы друзья, но вместе играли, он — молодой, я уже заканчивал карьеру. Разница в возрасте была приличная. Мне — тридцать три, ему — двадцать. Много голов я забил с его передач. И то, что он сейчас делает, таких передач с фланга ни у кого нет в нашем чемпионате. «Зенит» играет постоянно в атаке, всегда восемь человек на чужой половине поля. И Юра по своему амплуа должен высоко играть — практически как крайний полузащитник. Это его позиция, тут он, конечно, хорош.
Напомним, что Жирков попал в сборную РПЛ по итогам десятилетия.
Рано ему в Тамбов!
Рано ему в Тамбов!
Кришито в Генуе...Данни в Маритиме...Ломбертс в Остенде....Анюков в Самаре...Жирков в Тамбове...
......надеюсь Дзюба не подвержен этой ностальгии....))))
Кришито в Генуе...Данни в Маритиме...Ломбертс в Остенде....Анюков в Самаре...Жирков в Тамбове...
......надеюсь Дзюба не подвержен этой ностальгии....))))