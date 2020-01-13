Морено: «„Монако“ по силам победить любую команду»

Главный тренер «Монако» прокомментировал ничью в матче против ПСЖ в рамках 20-го тура французской Лиги 1.

Игроки «Монако» могут быть счастливы, я очень доволен этим результатом и хотел бы их поздравить, они показали прекрасную игру. Мы знали, что ПСЖ на своем стадионе очень силён. Мы использовали нашу сильную сторону – контратаки. Нам по силам победить любую команду.

Именно об этом я и говорю своим игрокам: мы можем выиграть все матчи, в этом наша философия. Пока мои мысли только о следующем матче, о целях, о которых мы поговорим позже.

Увидим ли мы Бен-Йедера в паре со Слимани? Да, это возможно. У нас есть много вариантов.