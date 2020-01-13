Неймар: «Четвёрка нападения ПСЖ хорошо сработала против „Монако“»

Форвард « ПСЖ » Неймар прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура французской Лиги 1 с «Монако».

Наша четверка нападения (Неймар, Килиан Мбаппе, Мауро Икарди и Анхель Ди Мария – прим.) сработала хорошо, мы забили три гола.

Матч получился отличным, хороший тест для нас. Не показали нашу лучшую игру, но выступили нормально, создали много голевых моментов. Теперь нужно желать все возможное, чтобы не терять очки в домашних матчах.

Матч вышел сложным. Понимали, что будут трудности, потому что у них хорошая команда с качественными исполнителями. Мы счастливы, хоть это был не лучший матч нашего сезона. Будем прогрессировать, чтобы провести отличный сезон.