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Тренер «Перуджи»: «„Наполи“ придётся нелегко»

сегодня, 15:35
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджаЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Перуджи» Массимо Оддо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Италии против «Наполи».

В Кубке Италии каждый соперник вызывает волнение, но завтра я хочу увидеть в своей команде прежде всего личностей. Мне нужна команда, способная полностью концентрироваться на атаке.

Я уважаю Гаттузо с тех пор, как он был игроком. Но наши болельщики ожидают от нас полной самоотдачи, поэтому «Наполи» придется нелегко.

Оддо возглавил «Перуджу» летом прошлого года. Вместе с Гаттузо они в свое время выступали за «Милан».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 15:58
Нашёл кому угрожать.
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
сегодня в 15:55
Вообще не удивлюсь проходу Перуджи
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