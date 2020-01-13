Тренер «Перуджи»: «„Наполи“ придётся нелегко»

Главный тренер «Перуджи» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Италии против «Наполи».

В Кубке Италии каждый соперник вызывает волнение, но завтра я хочу увидеть в своей команде прежде всего личностей. Мне нужна команда, способная полностью концентрироваться на атаке.

Я уважаю Гаттузо с тех пор, как он был игроком. Но наши болельщики ожидают от нас полной самоотдачи, поэтому «Наполи» придется нелегко.