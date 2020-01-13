Перес: «Я не знаю, кто такой Погба»

Президент «Реала» Флорентино Перес оригинально прокомментировал слухи о том, что полузащитник МЮ Поль Погба может перейти в испанский клуб.
Ранее появилась информация, что мадридцы отказались от этой сделки из-за качественной игры хавбека Феде Вальверде.
Я не знаю, кто такой Погба. Что касается Вальверде, то его ждет великое будущее в нашем клубе.
Погбы не существует...
Погбы не существует...
Любой топ клуб так бы поступил.
Особенно Барселона xD
Любой топ клуб так бы поступил.
Особенно Барселона xD