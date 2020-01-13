Перес: «Я не знаю, кто такой Погба»

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Президент «Реала» Флорентино Перес оригинально прокомментировал слухи о том, что полузащитник МЮ может перейти в испанский клуб.

Ранее появилась информация, что мадридцы отказались от этой сделки из-за качественной игры хавбека .