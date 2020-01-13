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Перес: «Я не знаю, кто такой Погба»

сегодня, 20:35

Президент «Реала» Флорентино Перес оригинально прокомментировал слухи о том, что полузащитник МЮ Поль Погба может перейти в испанский клуб.

Ранее появилась информация, что мадридцы отказались от этой сделки из-за качественной игры хавбека Феде Вальверде.

Я не знаю, кто такой Погба. Что касается Вальверде, то его ждет великое будущее в нашем клубе.

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valt134
valt134
сегодня в 21:21
Старый Лис... Одному Вальверде уже дали пинка...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:14
Он Барселоне абсолютно не нужен!
STVA 1
STVA 1 ответил Nazi
сегодня в 21:14
Удачи Вальверде, но до Погба ему еще расти и расти :)
Если брать игру крашенного в Юве то да , но на данный момент он лучше негра, особенно в работоспособности!
Nazi
Nazi
сегодня в 21:10
Удачи Вальверде, но до Погба ему еще расти и расти :)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:08
Погба дал заднюю насчет МЮ в пользу риала, теперь надо будет дать заднюю по риалу в пользу МЮ. Задняя после задней - заднеприводный какойто однако - самый раз попроситься обратно в Юве - так ща как раз такие традиции формируются, заднеприводные))) ахахаха
juvenale
juvenale ответил Carlos Condit
сегодня в 20:59
Что ты брызгаешься? Любой топ клуб так бы поступил. Особенно Барселона xD
это засланный казачок каталонцев
FERIS
FERIS
сегодня в 20:59
Перец знатно потроллил погбу)))
juvenale
juvenale
сегодня в 20:59
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:58
Так и знал...
Погбы не существует...
cska1948
cska1948
сегодня в 20:57
Как, кто круче? Конечно Перес, ведь он НЕ знает кто такой Погба!
Тага Дага
Тага Дага ответил Carlos Condit
сегодня в 20:57
Барселона, Ювентус,Ливерпуль, Бавария точно не сделал бы так...на это способен только реал...и может интер..
Carlos Condit
Carlos Condit ответил Тага Дага
сегодня в 20:55
Если Погба был бы свободным агентом...он лично встал бы на колени перед ним...старый коррупционер....тьфу, противно.
Что ты брызгаешься?
Любой топ клуб так бы поступил.
Особенно Барселона xD
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 20:48
Если Погба был бы свободным агентом...он лично встал бы на колени перед ним...старый коррупционер....тьфу, противно.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:45
Хорошо бы и нам не знать этого негритёнка! 😁😉👍
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:45
Погба пусть в Африку едет: там тоже кто-то должен играть.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил Горожане
сегодня в 20:42
На судей?!
старая шутка, тренируйся лучше
cska plus
cska plus
сегодня в 20:42
Красавчик! Супераодкол зулуса, теперь легенде о якобы его переходе в королевский клуб конец.
Горожане
Горожане ответил BOSSHUGOBOSS
сегодня в 20:41
Перес красава, эти деньги можно потратить с пользой
На судей?!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:38
Красава деда Перец!!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 20:37
Перес красава, эти деньги можно потратить с пользой
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