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Григорчук: «Надеюсь, „Астана“ продолжит ставить перед собой высокие цели»

сегодня, 16:31

Бывший главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал свою отставку из казахстанского клуба.

Такова футбольная жизнь, мы должны смотреть только вперед. Я в свою очередь благодарен всем членам клуба, тренерскому составу, футболистам за проделанный путь. В первую очередь желаю всем крепкого здоровья и высоких достижений в футболе. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сумели создать отличную атмосферу на встречах на нашем стадионе. Конечно, я буду наблюдать за предстоящими матчами «Астаны» и желаю ей победы. Надеюсь, что клуб продолжит ставить перед собой высокие цели.

Какое самое яркое воспоминание? Если выделить одну игру, то я бы поставил на особое место матч против БАТЭ. Это была очень важная для нас игра за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола.

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