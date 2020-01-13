Григорчук: «Надеюсь, „Астана“ продолжит ставить перед собой высокие цели»

Бывший главный тренер «Астаны» прокомментировал свою отставку из казахстанского клуба.

Такова футбольная жизнь, мы должны смотреть только вперед. Я в свою очередь благодарен всем членам клуба, тренерскому составу, футболистам за проделанный путь. В первую очередь желаю всем крепкого здоровья и высоких достижений в футболе. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сумели создать отличную атмосферу на встречах на нашем стадионе. Конечно, я буду наблюдать за предстоящими матчами «Астаны» и желаю ей победы. Надеюсь, что клуб продолжит ставить перед собой высокие цели.