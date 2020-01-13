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Компани: «„Манчестер Сити“ необходимо сражаться во всех турнирах»

сегодня, 14:38

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о выступлениях «горожан» в этом сезоне:

Никогда не скажу, что для «Манчестер Сити» все кончено. Невозможно это сказать.

Однако ситуация в АПЛ не на стороне «горожан». Это печально. Однако есть много других турниров, которые можно выиграть.

Вспомните, как в прошлые годы «Сити» выступал в кубках. Глобальной целью клуба остается Лига чемпионов. Нет причин для разочарования в нынешнем сезоне. Необходимо сражаться во всех турнирах.

Ранее другой бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс похвалил форварда «горожан» Серхио Агуэро

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сегодня в 14:43
Агуэро поможет.
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