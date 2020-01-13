Компани: «„Манчестер Сити“ необходимо сражаться во всех турнирах»

Бывший защитник «Манчестер Сити» поделился мнением о выступлениях «горожан» в этом сезоне:

Никогда не скажу, что для «Манчестер Сити» все кончено. Невозможно это сказать.

Однако ситуация в АПЛ не на стороне «горожан». Это печально. Однако есть много других турниров, которые можно выиграть.

Вспомните, как в прошлые годы «Сити» выступал в кубках. Глобальной целью клуба остается Лига чемпионов. Нет причин для разочарования в нынешнем сезоне. Необходимо сражаться во всех турнирах.