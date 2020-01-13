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Иньеста: «Действия „Барселоны“ по отношению к Вальверде отталкивают»

сегодня, 13:39

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможной отставке главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

Действия «Барселоны» немного отталкивают, надо уважать своего тренера. Подобные вещи могут навредить клубу больше всего.

Если коснуться критики, то для меня эта команда по-прежнему отличается от остальных. Трудно плохо говорить о них, потому что я знаю их способности. В двух предыдущих играх не сложилось, но это не имеет значения. «Барселона» по-прежнему в борьбе за все трофеи из года в год.

Человек, точно знающий, готов ли он возглавить «Барселону», – это Хави. Куман и Хави были в «Барсе». У кого-то больше опыта, но это не имеет решающего значения

Также на эту тему высказался экс-наставник «Барселоны», а ныне тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

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