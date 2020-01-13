Иньеста: «Действия „Барселоны“ по отношению к Вальверде отталкивают»

Бывший полузащитник «Барселоны» поделился мнением о возможной отставке главного тренера каталонцев .

Действия «Барселоны» немного отталкивают, надо уважать своего тренера. Подобные вещи могут навредить клубу больше всего.

Если коснуться критики, то для меня эта команда по-прежнему отличается от остальных. Трудно плохо говорить о них, потому что я знаю их способности. В двух предыдущих играх не сложилось, но это не имеет значения. «Барселона» по-прежнему в борьбе за все трофеи из года в год.

Человек, точно знающий, готов ли он возглавить «Барселону», – это Хави. Куман и Хави были в «Барсе». У кого-то больше опыта, но это не имеет решающего значения