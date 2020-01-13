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Майка Ричардс: «Агуэро станет великим, когда выиграет Лигу чемпионов»

сегодня, 14:05

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о форварде «горожан» Серхио Агуэро:

В будущем настанет тот момент, когда заменить Агуэро будет невозможно. Его рекорд по хет-трикам невероятен, как и его характер. Он слишком скромный для настоящей суперзвезды. Это самый хороший человек, которого можно встретить.

Многие суперзвезды могут быть отличными талантами на поле, но сложными в общении вне его. Агуэро не такой. С его талантом и характером было неизбежно, что его ждет успех в АПЛ. Конечно, он уже вошел в историю, когда в 2012 году забил мяч, который принес «Манчестер Сити» первую победу в АПЛ.

Когда он покинет клуб, то, надеюсь, у него будет медаль победителя Лиги чемпионов. На клубном уровне он не выигрывал только это. Неважно, сможет ли он этого достичь или нет. Он уже величайший нападающий в истории «Манчестер Сити». Победа в ЛЧ поставила бы его в один ряд с великими футболистами. Он заслуживает быть там.

Может ли «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне? Они достаточно хороши, чтобы сделать это. Агуэро - одна из причин.

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Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:41
Агуэро уже великий, даже без победы в ЛЧ. Агуэро лучший бомбардир в истории Манчестер Сити, на его счету во всех турнирах уже более 250 голов. Агуэро лучший бомбардир-иностранец АПЛ, на его счету больше всего хет-триков, он забил победный гол в фантастическом матче, когда выиграли чемпионство в 2011 году.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:26
МС в этом сезоне врядли светит победа в ЛЧ.
YNWA
YNWA
сегодня в 14:18
Значит никогда!
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