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Агбонлахор: «Грилиш сходу впишется в любом клубе АПЛ»

сегодня, 14:58

Бывший форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мнением об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику бирмингемцев Джеку Грилишу:

Владельцы «Астон Виллы» должны заявить, что готовы тратить еще больше на команду. Джек уйдет, если «Вилла» вылетит, а если останется, то 50 на 50. Если владельцы потратят еще 100 млн фунтов, то он останется, я знаю его.

«Астон Вилла» может сказать МЮ, что Грилиш будет стоить им 70 млн фунтов. Я думаю, что «Юнайтед» заплатит такую сумму. Им не хватает креатива.

Грилиш сходу впишется и в «Тоттенхэм», и в «Арсенал». Но я не думаю, что он хочет уйти. «Астон Вилла» является клубом с большой историей. 

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