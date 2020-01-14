«Барселона»: «10 фактов о нашем новом тренере»

сегодня, 06:52

«Барселона» на официальном канале клуба в YouTube кратко рассказала о новом тренере команды .

1. Кике Сетьен – 61-летний испанский тренер, родившийся в провинции Кантабрия.

2. Он третий кантабрианский тренер в истории «Барселоны» после Энрике Орисаолы и Лауреано Руиса.

3. До этого Сетьен возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логроньес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

4. Начинал карьеру в пляжном футболе.

5. В «Расинге» известен под прозвищем Маэстро. За клуб из Сантандера провёл 12 сезонов в качестве игрока, а будучи тренером «зелёно-белых», вывел команду в элитный дивизион.

6. Два раза лично забивал в ворота «Барселоны».

7. «Я чувствовал, что в футбол можно играть лучше, но не знал как, пока Йохан Кройф не показал нам» — цитата Сетьена.

8. В «Бетисе» работал с нынешним игроком «Барселоны» Хуниором Фирпо.

9. Восхищается капитаном «Барселоны» . Считает его лучшим игроком всех времён.

10. Является поклонником полузащитника «сине-гранатовых» и однажды попросил у того футболку. Хавбек подарил тренеру свою майку со словами «Для Кике с любовью и восторгом от ваших взглядов на футбол. Всего наилучшего».