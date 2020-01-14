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«Барселона»: «10 фактов о нашем новом тренере»

сегодня, 06:52

«Барселона» на официальном канале клуба в YouTube кратко рассказала о новом тренере команды Кике Сетьене.

1. Кике Сетьен – 61-летний испанский тренер, родившийся в провинции Кантабрия.

2. Он третий кантабрианский тренер в истории «Барселоны» после Энрике Орисаолы и Лауреано Руиса.

3. До этого Сетьен возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логроньес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

4. Начинал карьеру в пляжном футболе.

5. В «Расинге» известен под прозвищем Маэстро. За клуб из Сантандера провёл 12 сезонов в качестве игрока, а будучи тренером «зелёно-белых», вывел команду в элитный дивизион.

6. Два раза лично забивал в ворота «Барселоны».

7. «Я чувствовал, что в футбол можно играть лучше, но не знал как, пока Йохан Кройф не показал нам» — цитата Сетьена.

8. В «Бетисе» работал с нынешним игроком «Барселоны» Хуниором Фирпо.

9. Восхищается капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Считает его лучшим игроком всех времён.

10. Является поклонником полузащитника «сине-гранатовых» Серхио Бускетса и однажды попросил у того футболку. Хавбек подарил тренеру свою майку со словами «Для Кике с любовью и восторгом от ваших взглядов на футбол. Всего наилучшего».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:01
Угодит ли мелкому или попадёт в немилость к нему, вот в чём вопрос?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:58
Можно всяких регалий навешать надо посмотреть каков в деле.
kella
kella
сегодня в 07:38
Ну и зачем с пляжа ушел? Барса может и без тренера проигрывать!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Happyboy Barca
сегодня в 07:25
ну если вспомнить как играл бетис и лас пальмас при кике то с таким подбором игроков как в барсе игра точно будет
Дай то бог!!!
Иван Иваненков
Иван Иваненков
сегодня в 07:20
ВАР отправил Вальверде в отставку
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Leha-ha50
сегодня в 07:14
Болельщикам остается только ждать и надеяться, что Кике Сетьене вернет Барселоне ее величие. Удачи Барсе с новым тренером!!!
ну если вспомнить как играл бетис и лас пальмас при кике то с таким подбором игроков как в барсе игра точно будет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:09
Болельщикам остается только ждать и надеяться, что Кике Сетьене вернет Барселоне ее величие.
Удачи Барсе с новым тренером!!!
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 07:07
Ещё нужно внести в факты "самый скромный". Ведь "лучшим" он считает гнома, но футболку попросил у другого игрока. Явно из-за скромности ))
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 07:04
Могли деда не нагружать и ограничиться 9ым пунктом. "Почитай гнома как отца и мать ..."
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
сегодня в 06:56
Ну про Месси он ни мог ничего другого саазать
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