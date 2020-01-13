Расстрельная должность. Боссы «Барселоны» подставили команду

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Псих, накрывший Бартомеу после поражения от «Атлетико», может дорого обойтись «Барсе». «Соккер.ру» - о команде, которой профессионально мешают стать великой.

Что вообще происходит?

Ситуация в «Барселоне» готова взорваться изнутри, а, может быть, там уже все грохочет, просто взрывные волны пока не вырвались наружу. Чтобы разбираться в текущей ситуации, нужно вернуться на несколько месяцев назад. Прошлой весной «Барселона» второй раз подряд вылетела из Лиги чемпионов «своим способом»: после убедительной домашней победы с разницей в три мяча каталонцы умудрялись оставаться за бортом турнира, который мечтают выиграть с 2015 года, в роли обидчиков выступали «Рома» и «Ливерпуль». Такие матчи обнажали слабое место «Барселоны» - позицию главного тренера.

Вальверде не бестолковый, он хороший методист, но напрочь лишен фантазии и вообще не гусар. Такой специалист может поддерживать жизнеобеспечение команды за счет стандартных решений, но он не в силах дать что-то большее футболистам мирового уровня ни в плане индивидуального развития, ни в виде новых коллективных идей. В конце прошлого сезона все ждали отставки Вальверде, в этом были уверены даже футболисты, которые готовили благодарности за два чемпионства, Кубок Короля и Суперкубок Испании, выигранные под руководством Эрнесто, однако боссы не позвали здравый смысл на совещание и оставили Вальверде у руля команды.

Первую часть сезона в Ла Лиге «Барса» завершила во главе турнирной таблицы с минимальным преимуществом над «Реалом», но в целом ряде матчей давали о себе знать симптомы прогрессирующей болезни, игра команды Вальверде уже практически всем весом опиралась на индивидуальный класс футболистов, отвергая командный прогресс. Недовольство тренерским штабом росло, но решительных действий не предпринималось, хотя была возможность сменить коней на переправе во время двухнедельных зимних каникул: по крайней мере, это было бы гораздо логичнее, нежели паника в начале нового года после двух неудачных матчей.

Сначала «Барселона» упустила победу в дерби с «Эспаньолом», занимающим последнюю строчку в таблице Ла Лиги, а затем проиграла в полуфинале экспериментального Суперкубка Испании «Атлетико», причем в этой-то встрече каталонцы не были плохи. Но тут понеслось! Боссы «Барселоны» ринулись на поиски нового тренера, в первую очередь, предложили сесть на раскаленную сковороду Хави, но легенде хватило выдержки ответить «нет», пусть это и является его мечтой. Во-первых, сознательный Эрнандес вряд ли считает себя готовым к такой работе, во-вторых, сейчас не лучшее время, чтобы приступать к такой работе: можно стать частью большой неудачи и уже больше никогда не отмыться от этого.

Прогноз пессимистичный

Боссы «Барселоны» не отличаются ни умом, ни сообразительностью, ни благородством. Примером тому масса: вспомните хотя бы грязные методы, использованные ради трансферов Коутиньо, Дембеле, Малкома. Часто в жизни успеха добиваются беспринципные люди, которые идут по головам и плюют на чужие невзгоды, но проблему Бартомеу и Ко в том, что ходить-то по головам научились, но куда идти — не знают, просто топчутся без разбора. На этот раз вытерли ноги о своего же главного тренера: да, Вальверде не сумел реализовать себя в «Барселоне», но такого отношения он точно не заслуживает, ведь всегда был на 100% лоялен клубу и делал все, что было в его силах. Да и чисто по-тренерски свою работу он не провалил: не построил, но ведь и не разрушил.

Сейчас Вальверде раздавлен поведением боссов, которые начали за его спиной переговоры с потенциальными претендентами на тренерский мостик. Эрнесто сейчас чувствует себя куклой, трудно представить, что он найдет в себе мотивацию работать на максимальных оборотах, если вдруг придется остаться в «Барселоне». Кроме того, коллеги по тренерскому цеху видят, как в каталонском клубе относятся к сотрудникам — как к расходным материалам, поэтому не отчаявшиеся и дорожащие своей репутацией специалисты не рвутся в «Барсу», хотя, казалось бы, это мечта многих и блестящая возможность.

Кто бы сейчас ни пришел в «Барселону», вероятность провала в решающей части сезона очень велика. Команда помятая и взлохмаченная, а времени на внесение коррективов практически нет, большинство тренировок в плотном графике носят восстановительный характер, тут не внедрения новых идей. А еще один важнейший фактор — травма Суареса. Ключевой игрок выбыл до конца сезона, и для «Барселоны» это катастрофа, ведь Луис был одним из тех, благодаря кому «сине-гранатовые» оставались на плаву. Уругваец был в топ-форме, в этом сезоне он принял непосредственное участие в 42% голов команды.

И что дальше?

Хави отказался. Куман отказался. Наверняка откажется и Почеттино, который является человеком «Эспаньола» и на весь мир заявлял, что никогда не возглавит «Барселону». Вальверде после того, как руководство наплевало на его достоинство, уже не тренер, а «футбольный труп», с ним нужно расставаться. Нужно смириться с тем, что идеального тренера в таких условиях найти невозможно, придется ставить временщика и надеяться на чудо. Кике Сетьен, наставник молодежной команды «Барсы» Пименто, бывший игрок каталонцев, ныне работающий в «Эстудиантесе» Габи Милито — из специалистов такого круга приходится «Барселоне» выбирать ближайшего тренера. И винить в этом некого, кроме беспечных боссов.