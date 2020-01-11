СМИ: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

сегодня, 09:33

Сообщается, что бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить каталонскую команду по окончании текущего сезона.

Руководство каталонцев предложило наставнику контракт на 2,5 года, если он согласится сменить на этом посту Эрнесто Вальверде. В ходе переговоров Хави высказал предпочтение доработать в катарском клубе «Аль-Садд» до лета, а потом стать тренером сине-гранатовых. Таким образом, контракт со специалистом будет подписан на два года.

Ранее стало известно, что Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» по окончании текущего сезона.