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СМИ: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

сегодня, 09:33

Сообщается, что бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить каталонскую команду по окончании текущего сезона.

Руководство каталонцев предложило наставнику контракт на 2,5 года, если он согласится сменить на этом посту Эрнесто Вальверде. В ходе переговоров Хави высказал предпочтение доработать в катарском клубе «Аль-Садд» до лета, а потом стать тренером сине-гранатовых. Таким образом, контракт со специалистом будет подписан на два года. 

Ранее стало известно, что Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» по окончании текущего сезона.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:57
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