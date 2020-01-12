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Хави отказался возглавить «Барселону» в январе

сегодня, 18:37

Главный тренер «Аль-Садда» Хави отказался возглавить «Барселону» в январе.

39-летний специалист встретился с руководством каталонцев и отметил, что считает развитие событий слишком поспешным. Кроме того, Хави полагает, что его назначение поставит в неудобную ситуацию действующего наставника «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Бывший полузащитник «сине-гранатовых» попросил дать ему еще время, чтобы подумать, но руководство каталонцев ответило, чтобы Хави дал ответ сегодня. В итоге 39-летний испанец отказался.

Однако летом переговоры могут возобновиться. Есть немалая вероятность, что Хави возглавит «Барселону» летом, потому что у Вальверде заканчивается контракт.

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Pональдиньо
Pональдиньо
сегодня в 19:22
зря
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:17
12 июня 2019
Абидаль: "Тот, кто сомневается в том, чтобы играть за «Барселону», клубу не нужен"

.....А сомневающихся тренеров это тоже касается ???
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 19:06
И надо то всего 10 доз на игру.И что волнуются? Все получаться будет, все инопланетянами станут сразу.
particular
particular
сегодня в 19:01
Эрнесто встал, встряхнул влажные подштанники, в сердцах плюнул и с облегчением вздохнул..:))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:53
Ну и правильно
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 18:46
Так летом и само правильно. Зачем сейчас? В чемпионате у них всё ок. В Лиге Чемпионов тоже. Проиграли суперкубок? Смешно.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:45
Ясно.
Juve14
Juve14
сегодня в 18:41
Хави то окозался умнее Барселоновских детишек) Я то думал он идёт чтоб говорить и повторять что "Месси лучший игрок в мире") а нет, разумный, если такой же ум как и на поле при игре, то будет отличным тренером
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:40
Хави ответил честно. Молодец
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