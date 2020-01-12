сегодня, 18:37

Главный тренер «Аль-Садда» Хави отказался возглавить «Барселону» в январе.

39-летний специалист встретился с руководством каталонцев и отметил, что считает развитие событий слишком поспешным. Кроме того, Хави полагает, что его назначение поставит в неудобную ситуацию действующего наставника «Барселоны» .

Бывший полузащитник «сине-гранатовых» попросил дать ему еще время, чтобы подумать, но руководство каталонцев ответило, чтобы Хави дал ответ сегодня. В итоге 39-летний испанец отказался.

Однако летом переговоры могут возобновиться. Есть немалая вероятность, что Хави возглавит «Барселону» летом, потому что у Вальверде заканчивается контракт.