«Барселона» может пригласить Кике Сетьена

вчера, 23:17

Руководство «Барселоны» после отказа Хави рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера «сине-гранатовых».

Первый вариант - дождаться летом Хави, а до этого времени каталонцев будет возглавлять наставник «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.

Второй вариант заключается в том, чтобы назначить нового постоянного тренера вместо . Среди кандидатов называются экс-наставник «Бетиса» и главный тренер «Эстудиантеса» , который во время игровой карьеры выступал за «Барселону».