«Барселона» может пригласить Кике Сетьена

Руководство «Барселоны» после отказа Хави рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера «сине-гранатовых».
Первый вариант - дождаться летом Хави, а до этого времени каталонцев будет возглавлять наставник «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.
Второй вариант заключается в том, чтобы назначить нового постоянного тренера вместо Эрнесто Вальверде. Среди кандидатов называются экс-наставник «Бетиса» Кике Сетьен и главный тренер «Эстудиантеса» Габриэль Милито, который во время игровой карьеры выступал за «Барселону».