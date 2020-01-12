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«Барселона» может пригласить Кике Сетьена

вчера, 23:17

Руководство «Барселоны» после отказа Хави рассматривает несколько вариантов на пост главного тренера «сине-гранатовых».

Первый вариант - дождаться летом Хави, а до этого времени каталонцев будет возглавлять наставник «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.

Второй вариант заключается в том, чтобы назначить нового постоянного тренера вместо Эрнесто Вальверде. Среди кандидатов называются экс-наставник «Бетиса» Кике Сетьен и главный тренер «Эстудиантеса» Габриэль Милито, который во время игровой карьеры выступал за «Барселону».

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dimagas2
dimagas2
вчера в 23:22
Только Хави пусть он позорится)))
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