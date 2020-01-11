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«Барселона» до Хави контактировала ещё с тремя тренерами

сегодня, 11:10

Сообщается, что «Барселона» в данный момент ведёт активные поиски главного тренера на замену Эрнесто Вальверде.

На днях руководство каталонского клуба встречалось с Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», чтобы обсудить возможность сотрудничества.

До этого «Барселона» контактировала с тремя специалистами. Ранее представители «Барсы» вели переговоры с наставником сборной Нидерландов Рональдом Куманом, Тьерри Анри, который сейчас работает с канадским «Монреалем», и безработным Кике Сетьеном.

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