«Барселона» до Хави контактировала ещё с тремя тренерами

сегодня, 11:10

Сообщается, что «Барселона» в данный момент ведёт активные поиски главного тренера на замену Эрнесто Вальверде.

На днях руководство каталонского клуба встречалось с Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», чтобы обсудить возможность сотрудничества.

До этого «Барселона» контактировала с тремя специалистами. Ранее представители «Барсы» вели переговоры с наставником сборной Нидерландов , , который сейчас работает с канадским «Монреалем», и безработным .