«Барселона» до Хави контактировала ещё с тремя тренерами

Сообщается, что «Барселона» в данный момент ведёт активные поиски главного тренера на замену Эрнесто Вальверде.
На днях руководство каталонского клуба встречалось с Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд», чтобы обсудить возможность сотрудничества.
До этого «Барселона» контактировала с тремя специалистами. Ранее представители «Барсы» вели переговоры с наставником сборной Нидерландов Рональдом Куманом, Тьерри Анри, который сейчас работает с канадским «Монреалем», и безработным Кике Сетьеном.