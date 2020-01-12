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Вальверде обозлён на «Барселону» из-за переговоров с Хави

сегодня, 15:44

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обозлён на руководство каталонского клуба. 

В Сети ходят разговоры, что его место в ближайшее время должен занять главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави. Сам Вальверде прекрасно понимает своё положение, и что на его место может прийти другой наставник, однако специалиста злит, что никто из руководства «Барсы» до сих пор с ним не связался, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. 

Вальверде тренирует сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Испании. 

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Все комментарии
Стеллс
Стеллс
сегодня в 16:16
Ещё один загрустил.Разве можно представить в такой ситуации успешного,сильного тренера.Да после этих вылетов,сам должен был уйти,не позориться.И это не вылет был в этом году,всё ещё впереди.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил juvenale
сегодня в 16:14
Как Аллегри на Саррибол
barcamilan
barcamilan
сегодня в 16:12
да в топку вальверду
juvenale
juvenale
сегодня в 16:12
физрука на физрука поменяют)
ДСА
ДСА
сегодня в 16:09
Вальверде Месси в запас сейчас назло переведет.
Armyan4eG
Armyan4eG
сегодня в 16:00
Даже если закрыть глаза на все косяки Вальверде... ему нельзя простить слив кубка короля заменой Бускетса на Ракитича во время аута в опорной зоне, эта ошибка должна однозначно стоить ему карьеры...
Хави рано в Барсу, нужна другая кандидатура.
Pональдиньо
Pональдиньо
сегодня в 15:53
Что тут злиться, на себя пенять надо, а не злиться.
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 15:52
Вальверде получит нехилую неустойку. Нечего злиться
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:45
Хави должен тренировать барсу если честно
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