Вальверде обозлён на «Барселону» из-за переговоров с Хави

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Главный тренер «Барселоны» обозлён на руководство каталонского клуба.

В Сети ходят разговоры, что его место в ближайшее время должен занять главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави. Сам Вальверде прекрасно понимает своё положение, и что на его место может прийти другой наставник, однако специалиста злит, что никто из руководства «Барсы» до сих пор с ним не связался, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Вальверде тренирует сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Испании.