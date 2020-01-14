Рейна – о переходе в «Астон Виллу»: «Я готов к этому испытанию»

Голкипер Пепе Рейна поделился эмоциями после перехода из «Милана» в «Астон Виллу». 37-летний вратарь сыграет в «Вилле» на правах аренды до конца сезона.
Очень рад подписать контракт с такой великой и исторической командой. Я готов к этому испытанию. Не могу дождаться.
Отметим, что с 2005 по 2014 год Рейна выступал в Англии за «Ливерпуль» и завоевал 4 трофея с «мерсисайдцами».
«I’m ready for this challenge. Let’s go, let’s start, I can’t wait.»@PReina25 👊#BienvenidoPepe #AVFC pic.twitter.com/jdJpbNVw2O— Aston Villa (@AVFCOfficial) 13 января 2020 г.