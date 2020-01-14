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Рейна – о переходе в «Астон Виллу»: «Я готов к этому испытанию»

сегодня, 08:02

Голкипер Пепе Рейна поделился эмоциями после перехода из «Милана» в «Астон Виллу». 37-летний вратарь сыграет в «Вилле» на правах аренды до конца сезона.

Очень рад подписать контракт с такой великой и исторической командой. Я готов к этому испытанию. Не могу дождаться.

Отметим, что с 2005 по 2014 год Рейна выступал в Англии за «Ливерпуль» и завоевал 4 трофея с «мерсисайдцами».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:59
Рейна пришёл Вилла начнёт подниматься вверх.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:37
Ахахах! Великая команда, славно потроллил Астон Виллу.
max74
max74
сегодня в 08:24
Вилла - то ещё дно
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