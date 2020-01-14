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Моуриньо: «Тренировать „Сити“ или „Ливерпуль“ – одно, „Тоттенхэм“ – другое»

сегодня, 06:23

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо отметил, что лондонский клуб заметно уступает «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в подборе игроков.

Это то, что мы имеем. У нас не может быть такого состава, какой есть у некоторых других команд.

Я смотрел матч «Сити» с «Астон Виллой» и взглянул на скамейку «горожан»: Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?

Мы также знаем, какая команда и какая скамейка есть у «Ливерпуля». Ещё у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо.

Я не завидую, у меня потрясающая работа, но тренировать «Сити» или «Ливерпуль» – это одно. «Тоттенхэм» – иной клуб.

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