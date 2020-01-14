РФС представил календарь контрольных матчей сборной России перед ЧЕ-2020

сегодня, 15:56

РФС представил план подготовки сборной России к Евро-2020.

Игроки национальной команды соберутся на своей базе в Новогорске 21 мая после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию до конца месяца.

После проведения товарищеских матчей сборная России продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня. В этот день команда выедет в Санкт-Петербург на стартовый матч чемпионата Европы со сборной Бельгии (13 июня). Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). К матчу с Данией подопечные Станислава Черчесова будут готовиться в Новогорске (18-20 июня).

Контрольные матчи сборная России проведёт со сборными Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).