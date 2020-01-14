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РФС представил календарь контрольных матчей сборной России перед ЧЕ-2020

сегодня, 15:56

РФС представил план подготовки сборной России к Евро-2020.

Игроки национальной команды соберутся на своей базе в Новогорске 21 мая после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию до конца месяца.

После проведения товарищеских матчей сборная России продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня. В этот день команда выедет в Санкт-Петербург на стартовый матч чемпионата Европы со сборной Бельгии (13 июня). Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). К матчу с Данией подопечные Станислава Черчесова будут готовиться в Новогорске (18-20 июня).

Контрольные матчи сборная России проведёт со сборными Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).

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За адекватность
За адекватность ответил Grey33
сегодня в 17:05
Шанс на выход из группы мизерный. Дания сейчас очень достойно выступает, Финны - как исландцы на прошлом Евро. Бельгия вообще лучшая команда мира.
Приветствую. Да как бы с учетом того, что третье место в группе вполне себе может стать проходным (4 из 6), то вполне себе реальные шансы. Ну если уж Финляндию, играя на своем поле, не побеждать, какая бы она не была, то тогда я хз.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:33
а зачем в австрию улетать??? у нас чем хуже?
Grey33
Grey33
сегодня в 16:27
Шанс на выход из группы мизерный. Дания сейчас очень достойно выступает, Финны - как исландцы на прошлом Евро. Бельгия вообще лучшая команда мира.
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