«Локомотив» и «Партизан» сыграют в первом поединке Кубка Париматч Премьер

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18 декабря 2019, 14:49

Московский «Локомотив» встретится с белградским «Партизаном» в стартовом поединке Кубка Париматч Премьер. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

Турнир состоится в Дохе с 1 по 9 февраля. В нем также примут участие московский «Спартак» и «Ростов». Все команды проведут по одной очной встрече. 1 февраля пройдут матчи стартового тура: «Локомотив» – «Партизан» и «Спартак» – «Ростов».

Отметим, что наставник «Локо» вскоре получит награду от Федерации спортивных журналистов России. Его признали лучшим тренером страны в 2019 году.