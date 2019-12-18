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«Локомотив» и «Партизан» сыграют в первом поединке Кубка Париматч Премьер

18 декабря 2019, 14:49

Московский «Локомотив» встретится с белградским «Партизаном» в стартовом поединке Кубка Париматч Премьер. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».   

Турнир состоится в Дохе с 1 по 9 февраля. В нем также примут участие московский «Спартак» и «Ростов». Все команды проведут по одной очной встрече. 1 февраля пройдут матчи стартового тура: «Локомотив» – «Партизан» и «Спартак» – «Ростов».  

Отметим, что наставник «Локо» Юрий Сёмин вскоре получит награду от Федерации спортивных журналистов России. Его признали лучшим тренером страны в 2019 году.  

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Аксинья
Аксинья
18 декабря 2019 в 22:56
Погнали станишники столичников...
Ладожский
Ладожский
18 декабря 2019 в 18:43
Кубок почетный, ради него можно пожертвовать ЛЕ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 декабря 2019 в 17:31
Возможность для немца отрофеиться...
ДСА
ДСА
18 декабря 2019 в 16:20
Похоже Партизан перебирается в Россию.
Миша Вилков
Миша Вилков
18 декабря 2019 в 14:59
Естественно тарасовка тоже примет участие. Только в Кубке Канделаки у них есть шанс на трофей.
Гость
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