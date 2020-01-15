«Монтеррей» начал переговоры по трансферу Краневиттера

Журналист TUDN Диего Медина сообщил, что «Монтеррей» намерен приобрести полузащитника «Зенита» :

Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Монтеррея». Переговоры уже начались. В пятницу уже могут договориться о трансфере. Удастся ли?