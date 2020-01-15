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«Монтеррей» начал переговоры по трансферу Краневиттера

15 января 2020, 20:15

Журналист TUDN Диего Медина сообщил, что «Монтеррей» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера:

Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Монтеррея». Переговоры уже начались. В пятницу уже могут договориться о трансфере. Удастся ли?

Ранее журналист Нобель Арустамян заявил, что Краневиттер может стать игроком «Интер Майами». 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 января 2020 в 21:40
6 аргентинцев игроков в Монтеррее и тренер арг - маловато для феерии...нужен 7-й...))
nubom
nubom
15 января 2020 в 21:12
Продать и забыть!!!
Grey33
Grey33
15 января 2020 в 21:01
Продавать не задумываясь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января 2020 в 20:52
Надо продавать. Не зря ведь даже на сборы не полетел...
Strikers188
Strikers188
15 января 2020 в 20:29
Никак нельзя отпускать!
Системообразующий игрок.
серый1925
серый1925
15 января 2020 в 20:24
удачи!
Gloomy59
Gloomy59
15 января 2020 в 20:23
ЗАБИРАЙТЕ! И КАК МОЖНО СКОРЕЕ!
В ЗНАК УВАЖЕНИЯ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ПО ДЕШЕВКЕ - ДЗЮБИНЬЁ, ШАТОВИЧ, ЛУНЁВИЧ, МАКИШ, ЕРОХИНИЧ и главное ценность - СЕМАКОВИЧ!!!!!!!
РЕКОМЕНДУЕМ!!!!
Павел Амурский
Павел Амурский
15 января 2020 в 20:22
Удачных переговоров.
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