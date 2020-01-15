«Монтеррей» начал переговоры по трансферу Краневиттера

Журналист TUDN Диего Медина сообщил, что «Монтеррей» намерен приобрести полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера:
Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Монтеррея». Переговоры уже начались. В пятницу уже могут договориться о трансфере. Удастся ли?
Ранее журналист Нобель Арустамян заявил, что Краневиттер может стать игроком «Интер Майами».
Системообразующий игрок.
Системообразующий игрок.
В ЗНАК УВАЖЕНИЯ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ПО ДЕШЕВКЕ - ДЗЮБИНЬЁ, ШАТОВИЧ, ЛУНЁВИЧ, МАКИШ, ЕРОХИНИЧ и главное ценность - СЕМАКОВИЧ!!!!!!!
РЕКОМЕНДУЕМ!!!!
В ЗНАК УВАЖЕНИЯ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ПО ДЕШЕВКЕ - ДЗЮБИНЬЁ, ШАТОВИЧ, ЛУНЁВИЧ, МАКИШ, ЕРОХИНИЧ и главное ценность - СЕМАКОВИЧ!!!!!!!
РЕКОМЕНДУЕМ!!!!